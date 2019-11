Ostia, Masi: “Riqualificare il parco che ospita la statua di Sant’Agostino”

Ostia – “Questa estate, in occasione della festa patronale di Ostia, siamo intervenuti per far pulire il giardino adiacente al Municipio che ospita la statua di Sant’Agostino. Dopo diverse polemiche, dovute all’indifferenza mostrata dall’Amministrazione, avevamo preso l’impegno di presentare un documento per chiedere la riqualificazione dell’area. L’atto è stato votato e approvato per il Bilancio 2020, il Consiglio ha chiesto così, all’unanimità, i fondi per la riqualificazione dell’area e dell’arredo urbano”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Ci auguriamo – prosegue Masi – che per la prossima festa di Sant’Agostino si possa dare un’immagine più decente della città. Purtroppo il parco in questione, anche se situato al centro di Ostia, giace nell’incuria, come il resto della zona che vede diversi senzatetto dormire sotto i portici davanti al Palazzo del Governatorato e il presidio fisso dei parcheggiatori abusivi, su cui già siamo intervenuti varie volte senza ottenere risultati soddisfacenti. Ci impegneremo affinché si provveda anche a ripristinare un minimo di decoro“, conclude.

(Il Faro online)