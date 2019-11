Pomezia, tutto pronto per il “Natale d’Amore” della città

Pomezia – Pomezia si tinge di rosso quest’anno per il “Natale d’Amore“. Tutto pronto per l’inizio dei festeggiamenti che accompagneranno la città dall’8 dicembre fino al 6 gennaio. Un programma ricco di eventi, con spettacoli, concerti, laboratori e animazione per bambini. Ad inaugurare i festeggiamenti l’accensione degli alberi di Natale – grande sorpresa di quest’anno – domenica 8 dicembre alle 17.00 a Pomezia in piazza Indipendenza e alle 19.00 a Torvaianica in piazza Ungheria. A presentare l’evento di inaugurazione Stefano Raucci di Radio Radio, che curerà il “Villaggio dei mille colori” e la serata del 31 dicembre in piazza Indipendenza.

“Anche quest’anno il Natale darà luce alla città con alcune novità – spiega il vicesindaco Simona Morcellini – La più grande sarà rappresentata dagli alberi di Natale, opere di design uniche e originali, che l’azienda internazionale Slamp ha ideato appositamente per la nostra città. A Pomezia proiezioni artistiche illumineranno il Palazzo Comunale, il Palazzo della Polizia Locale e la Torre Civica e le luminarie abbracceranno le vie del centro. Pista di ghiaccio, giostre per bambini e mercatino dell’artigianato accompagneranno i cittadini per l’intero periodo delle festività natalizie. A Torvaianica inauguriamo i giardini incantati di piazza Italia con parco giochi e installazioni luminose. La luce attraverserà tutto il centro con le luminarie e arricchirà la piazza con proiezioni artistiche sulla facciata della parrocchia Beata Vergine Immacolata”.

“Sarà un Natale ricco di eventi – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – Concerti, spettacoli, mercatini, attività per bambini, feste nei quartieri, visite guidate speciali al Museo Lavinium, laboratori didattici al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, il grande Capodanno in piazza Indipendenza e il 6 gennaio con le Befane sul mare e in Città. Voglio ringraziare fin da ora le associazioni del territorio, le Proloco, i Comitati di Quartiere, gli uffici e tutti i collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi natalizi di quest’anno a Pomezia. Un ringraziamento particolare a Slamp, azienda che opera in tutto il mondo, con cui siamo orgogliosi di collaborare in questa occasione: la dimostrazione che il lavoro di rete fatto con le imprese del territorio è un valore aggiunto per la nostra città”.

(Il Faro online)