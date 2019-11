Tarquinia, la banda musicale della Guardia di Finanza in concerto per “Aspettando… il Natale 2019”

Tarquinia – Un evento che fonde la magia delle feste, la bellezza della solidarietà e la soavità della musica. È il concerto “Aspettando… il Natale 2019” organizzato dal Lions Club Tarquinia, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e l’Accademia Tarquinia Musica che, giunto alla 12esima edizione, come da tradizione, apre il cartellone del Natale tarquiniese.

Lo spettacolo si terrà sabato 7 dicembre, alle 17, al Teatro Comunale (piazza Cavour, ingresso libero fino ad esaurimento posti) e alla prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza è affidato il compito di allietare tutti i presenti con un appropriato programma musicale.

“Il concerto è una tradizione del Natale della nostra città che si rinnova da dodici anni – dichiara il presidente del Lions Club Tarquinia, l’avvocato Paolo Pirani -. La partecipazione della Banda Musicale della Guardia di Finanza conferma l’importanza che ha acquisito la manifestazione. E alla musica si unisce la solidarietà. Quella solidarietà al servizio del territorio e del mondo, che vede il Lions Club Tarquinia sempre partecipe e attento”.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza non ha bisogno di presentazioni – dichiara la presidente dell’Accademia Tarquinia Musica Roberta Ranucci -. Lo conferma la sua storia quasi centenaria. La sua scelta è venuta naturale, nel solco delle grandi orchestre che si sono esibite nelle precedenti edizioni”.

Istituita nel 1926, la Banda Musicale della Guardia di Finanza è un complesso artistico stabile composto da 102 elementi provenienti da conservatori italiani. Durante la sua lunga attività concertistica, l’autorevole Complesso Bandistico del Corpo si è esibito nelle più prestigiose istituzioni musicali italiane, quali la Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il San Carlo di Napoli, il Massimo di Palermo, la Fenice di Venezia, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il Teatro Petruzzelli di Bari ed il Festival dei Due Mondi di Spoleto. Numerose e molto apprezzate sono state le tournée all’estero in Germania, Lussemburgo, Svizzera, Belgio, Francia, Stati Uniti ed Emirati Arabi.

La direzione del concerto è affidata al Tenente Dario Di Coste che si è laureato in beni musicali all’Università degli Studi di Lecce. Molto intensa ed apprezzata la ricerca musicologica per Banda e l’attività di composizione e strumentazione per fiati.

Numerosi i concerti che ha diretto con le Formazioni Bandistiche ed Orchestre nazionali e dal 2015 al 2018 è stato nominato Maestro Direttore della Banda “G. Verdi” di Francavilla Fontana. Nel 2018 al termine delle prove concorsuali risulta vincitore e assume l’incarico di Vice Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza.