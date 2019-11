XXII Maratona di Latina, ecco le modifiche alla viabilità

Latina – Il Comune, in vista della XXII edizione della Maratona di Latina che si terrà domenica 1 dicembre con partenza alle ore 9,30 da Piazza San Marco, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione ha predisposto una serie di modifiche alla circolazione e alla sosta.

Nello specifico è stata ordinata l’istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Piazza San Marco (nel tratto compreso tra Corso della Repubblica e Via Sisto V), escluso gli autorizzati, dalle ore 13,00 del 30 novembre alle ore 17,30 dell’1 dicembre e comunque sino al termine della manifestazione. Viene inoltre ordinata l’istituzione del divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in Corso della Repubblica (tratto compreso tra Via Cialdini e Via Gramsci) e Via Gramsci (tratto compreso tra Via Umberto I e Corso della Repubblica), sempre ad esclusione degli autorizzati, dalle ore 5,00 alle ore 17,30 dell’1 dicembre e comunque sino al termine della manifestazione.

Viene invece ordinata l’istituzione del solo divieto di circolazione dalle ore 09,30 alle ore 15,00 dell’1 dicembre (e comunque per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti) in tutte le Vie e Piazze di proprietà comunale interessate dal percorso della gara. Anche in questo caso il divieto riguarda tutti i veicoli tranne gli autorizzati.

Di seguito il percorso:

Piazza San Marco – Stracittadina: Corso della Repubblica, Viale XXI Aprile, Via delle Medaglie d’Oro, Piazza della Libertà, Via Costa, Via Umberto I, Viale Gramsci, Piazza San Marco (arrivo stracittadina), Corso della Repubblica, Via Marconi, Via Isonzo, Rotonda della Pontina (poi divisione in due della corsa):

Competitiva: Via Ferrazza, Via Dottori, Via Tosi, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino,Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo Competitiva).

Maratona: Via Isonzo, Str. Litoranea, Via Casilina Sud, Via Lungomare, Strada Colmata la Fossella, Str. Fogliano, Strada Litoranea, Str. Zi Maria, Str. Della Segheria, Via Isonzo, Via Ferrazza, Via Dottori, Via Tosi, Via Modigliani, Viale De Chirico, Via Campania, Via Toscana, Via Trentino, Via dell’Agora, Via Polusca, Via Isonzo, Via Marconi, Corso della Repubblica, Piazza San Marco (arrivo Maratona).