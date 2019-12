Diocesi di Porto-Santa Rufina, al via le celebrazioni del Giubileo per i 900 anni dell’unificazione

Sarà celebrata oggi, domenica 1° dicembre, alle 17, nella cattedrale della diocesi di Porto-Santa Rufina, la messa di apertura del Giubileo, nel nono centenario dell’unificazione della diocesi di Porto con quella delle Sante Rufina e Seconda, disposta nel 1119-1120 da Papa Callisto II.

L’avvenimento viene celebrato con uno speciale anno giubilare che inizierà proprio il 1° dicembre per poi concludersi il 29 novembre 2020. Al termine della celebrazione, verrà consegnata ai parroci la Lampada del Giubileo, che sarà per tutti “un segno di fede, di unità e di pace”.

Clicca qui per leggere il decreto di indizione del GIubileo “Ex Duabus Una”

Verrà tenuta accesa in ogni comunità durante tutto l’anno santo. L’espressione “Ex Duabus Una”, che si legge del decreto papale, evidenzia la comunione ecclesiale e per questo è stata scelta come tema delle iniziative.

“Per l’anno giubilare – informa il vicario generale, mons. Alberto Mazzola – il vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria apostolica la concessione straordinaria dell’indulgenza plenaria in favore dei fedeli che, alle solite condizioni, visiteranno devotamente questi luoghi: la cattedrale a La Storta; il Santuario di Nostra Signora di Ceri Madre della Misericordia; il Santuario di Santa Maria della Visitazione, a Santa Marinella; il Santuario di Santa Maria in Celsano Madre della Consolazione”.

Tra le iniziative che verranno proposte, alcune di carattere spirituale, altre di stampo formativo e culturale, va sottolineato che nella prossima Quaresima, il vescovo, mons. Gino Reali, avvierà una visita in tutte le parrocchie, celebrando ogni giorno la messa in ogni comunità della diocesi.

(Il Faro online)