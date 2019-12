Fondi, in arrivo l’inaugurazione della sede distaccata del Conservatorio “Respighi”

Fondi – Il sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’assessore alla Cultura Beniamino Maschietto informano che Lunedì 2 dicembre prossimo a Fondi, presso Villa Placitelli, avrà luogo l’inaugurazione della sede distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina con un concerto in programma alle 18.30.

I professori Stefano Andreatta (Pianoforte), Martina De Longis (Flauto traverso), Eugenio Della Chiara (Chitarra), Daniele Dian (Clarinetto) e Aldo Campagnari (Violino) suoneranno musiche di Fernando Sor, Ludwig Van Beethoven, Franz Liszt, Igor Stravinskij, Johannes Brahms, Saverio Mercadante e Jacques Ibert.

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali del sindaco De Meo, dell’assessore Maschietto e del Direttore del Conservatorio M° Giovanni Borrelli.

Sempre il 2 Dicembre avranno inizio i Corsi propedeutici – organizzati dal Conservatorio in convenzione con il Comune di Fondi per l’A.A. 2019/2020 – in Violino, Pianoforte, Flauto e Chitarra, cui sono stati ammessi a partecipare 19 allievi a seguito di esame di ammissione svolto nelle scorse settimane. I Corsi termineranno nell’Ottobre del 2020.

“L’inaugurazione della sede e l’avvio del primo Anno Accademico – precisano il Sindaco De Meo e l’Assessore Maschietto – fanno seguito alla manifestazione d’interesse approvata nella scorsa primavera dalla Giunta municipale di Fondi all’istituzione di una sede di formazione musicale per lo svolgimento di corsi che possano avvicinare alla cultura musicale i giovani, ampliando l’offerta formativa già presente sul territorio.

Ad essa ha fatto seguito la stipula di una convenzione tra il Comune e il Conservatorio “Respighi” e la contestuale concessione dei locali di Villa Placitelli con Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, che desideriamo pubblicamente ringraziare per aver voluto condividere con l’Amministrazione comunale l’istituzione della sede del Conservatorio, unitamente alla Banca Popolare di Fondi, che ha patrocinato l’iniziativa e altresì devoluto un contributo per favorire lo svolgimento delle attività didattiche.”

