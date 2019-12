Giornata Mondiale della lotta all’Aids: tutte le iniziative a Sabaudia

Sabaudia – Il primo dicembre si celebra la giornata mondiale di lotta all’AIDS e sono diverse le iniziative di sensibilizzazione previste a Sabaudia per diffondere il messaggio di prevenzione e speranza. Il tema della giornata quest’anno è “Communities make the difference – L’unione fa la differenza” e sono le stesse organizzazioni internazionali Unaids e Oms a ribadire che con le attuali conoscenze sarebbe possibile ridurre quasi a zero la trasmissione dell’infezione da HIV applicando un modello di prevenzione innovativo che includa interventi su aree differenti e che coinvolga la comunità tutta abbattendo l’isolamento e lo stigma, ovvero facendo la differenza.

Nell’ambito della collaborazione con l’Ospedale Goretti e la Asl di Latina questa mattina si è svolto un interessante e partecipato incontro con gli studenti del Liceo dell’Istituto Omnicomprensivo “G.Cesare” volto proprio a informare e sensibilizzare i ragazzi sul tema dell’HIV e della prevenzione. Al confronto hanno preso parte il sindaco Giada Gervasi e i consiglieri Saverio Minervini e Luca Danesin.

“Un plauso a medici e operatori sanitari che portano avanti con dedizione e professionalità iniziative così importanti e al dirigente scolastico, Miriam Zannnella, e a tutti docenti per la pronta disponibilità ad accogliere e sostenere questi momenti di approfondimento e conoscenza su tematiche di primario interesse per le nuove generazioni. Il confronto di oggi rappresenta uno step che arricchisce il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale sul tema della salute e di attività di prevenzione”, sottolinea il sindaco Gervasi.

Le iniziative seguiranno anche nella giornata di domani, 1 dicembre, quando dalle ore 11:00 sarà operativo in piazza del Comune un punto informativo con medici specializzati del Centro per le Malattie Infettive dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e l’Università La Sapienza di Roma. Alle 11:30 invece, sempre in centro, si svolgerà un flash mob a cura della scuola Anjali Yoga di Angelo Valenti in occasione della giornata internazionale contro l’AIDS.

(Il Faro online)