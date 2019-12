Ladispoli, tutto pronto per i festeggiamenti di Natale

Ladispoli – L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che, in seguito al bando di gara, è stato assegnato alla Ice Park l’incarico di organizzare i festeggiamenti di Natale 2019, in Piazza Rossellini e nei giardini N. Fedeli.

“Anche quest’anno – afferma l’assessore alla Cultura Marco Milani – una modernissima e grande pista per il ghiaccio sarà posizionata al centro della città, in piazza Rossellini, ed offrirà intrattenimento e spettacoli tutti i giorni, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2020. Tra campionesse di pattinaggio, hockey sul ghiaccio, djset per la Silent Disco, live music, baby dance, eventi dedicati ai grandi personaggi dei cartoni animati, spettacolo di magia e per finire la Befana Show, piazza Rossellini sarà il fulcro dei festeggiamenti natalizi. Grande attesa anche per l’albero di Natale che sarà bellissimo. Ma non finisce qui. All’interno dei giardini sarà installato il viale incantato, luminoso e magico, allietato con musiche natalizie, con casette di legno, e le case di Babbo Natale, degli Elfi e degli aiutanti di Babbo Natale. E ancora tante sorprese. Insomma: un grande Natale da vivere insieme“.

(Il Faro online)