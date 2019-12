Pro Loco di Fregene-Maccarese, ecco tutti gli eventi natalizi dal 2 all’8 dicembre

Fiumicino – Tanti gli eventi organizzati dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese che, da lunedì 2 dicembre, animeranno il periodo natalizio. Di seguito, il calendario completo.

Lunedì 2 dicembre

dalle ore 16.00: “Pomeriggi Natalizi” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food, merende invernali, dolci e punch.

Giovedì 5 dicembre

dalle ore 16.30: “Biscotti per l’Albero di Natale” (Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food, un laboratorio di pasticceria per bambini.

Venerdì 6 dicembre

ore 18.00: “Sapere & Sapori”(Fregene). A cura di “Taverna Paradiso”.

Sabato 7 dicembre

dalle ore 10.00: “Pronti via! Natale 2019″ (Fregene). Acura di Pro Loco Fregene Maccarese. Apertura degli eventi e delle Festività Natalizie presso la Piazzetta dell’Info Point Pro Loco;

ore 10.00: apertura Mercatini Natalizi, stand del sociale;

ore 11.30: foto di Natale 2019 tra Pro Loco, associazioni e commercianti con brindisi offerto da Pro Loco;

ore 15.00: “Decoriamo l’Albero”. Apertura Casetta Pro Loco per shooting fotografico con allestimento Natalizio e Babbo Natale, presenza di una carrozza con cavalluccio per mini passeggiata a cura dell’Associazione Fitetrec;

ore 16.00: coro gospel del Testaccio;

ore 17.00: accensione dell’albero di Natale gentilmente offerto da Vivaio Paglialunga;

ore 18.00: Tea Ranno presenta “Amusaranza” (Fregene). A cura e presso l’Associazione Culturale Biblioteca Gino Pallotta. Presentazione del libro e dialogo aperto con l’autrice;

ore 21.00: “Ancestral” (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono. Suggestiva performance musicale del raffinato musicista Renato Vecchio, un viaggio musicale nei suoni ancestrali di strumenti a fiato di diverse etnie.

Domenica 8 dicembre

“Un libro per tutti” (Fregene). A cura e presso l’Associazione Culturale Biblioteca Gino Pallotta. A partire dall’8 dicembre al 6 gennaio l’Associazione donerà un libro ad ogni utente che andrà a visitare la Biblioteca;

dalle ore 11.00 alle 13.00: “Quando la natura si fa presepe” (Fregene). A cura di Programma Natura presso il Parco della Lecceta. Con Riccardo Di Giuseppe, naturalista e responsabile scientifico del progetto, i visitatori verranno accompagnati nell’ambiente magico della Lecceta, che diventerà spazio naturale per la messa in opera di un vero e proprio presepe nel bosco. I partecipanti sono invitati a portare da casa elementi decorativi del presepe, per allestirlo e fotografarlo una volta ultimato. Premiato il più bello! (Evento Gratuito e su prenotazione: info@programmanatura.it o cell.3462177867);

dalle ore 11.30: “Brunch natalizio & lab.”(Fregene). A cura di “The Place” Spirits & Soul Food;

dalle ore 14.30: “Addobbiamo l’Albero” XVI edizione (Fregene). A cura dell’Associazione Culturale Vivere Fregene presso Parco Giochi Fregene. Tutti insieme per addobbare l’albero di Natale, aspettando l’arrivo di Babbo Natale alle ore 15.00 sulla sua slitta, ore 16.00 giochi, animazione, ore 17.00 gara del dolce più buono, ore 18.00 l’albero si illumina e cori di Natale;

ore 15.30: “Presepe al Villaggio” (Fregene). A cura della famiglia Campenni presso il Villaggio dei pescatori e con la partecipazione della Scuola di Musica La Pantera Rosa.

Inaugurazione e benedizione del presepe del Vescovo Monsignor Gino Reali con accompagnamento musicale firmato La Pantera Rosa;

dalle ore 10.00: “Natale al Borgo” (Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un Nuovo Litorale presso le botteghe del Borgo. Mercatini natalizi, laboratori artigianali, scientifici, animazione bambini , spettacoli teatrali;

ore 10.30: “Addobbo dell’Albero di Natale” (Maccarese). A cura della Biblioteca dei Piccoli Corte via del Buttero. Letture e laboratorio dedicate al Natale, presenza di due cassette postali, una per Babbo Natale ed una per la Befana, a disposizione per le letterine dei bimbi;

ore 11.30: “Miri & Babbo Natale Wish … La Performance”(Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un Nuovo Litorale con Pro Loco Fregene-Maccarese presso la Casa della Partecipazione;

ore 12.00: “Laboratorio gastronomico con e per i bambini & Pranzo sociale” (Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un Nuovo Litorale in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Paolo Baffi presso le botteghe di Maccarese;

dalle ore 12.00: “Babbo Natale” (Maccarese). A cura di Maccarese e Fregene per un nuovo litorale presso le botteghe di Maccarese;

ore 18.00: “Brass Christmas “ (Maccarese). A cura e presso il Museo del Saxofono.

Lux Brass Quintet, quintetto di ottoni, musica classica dal ‘600 al ‘900.

