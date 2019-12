Ardea – Carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione e rifiuti abbandonati sulla spiaggia di Ardea. Per questo il consigliere comunale Maurice Montesi ha presentato un esposto al Sindaco, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico e al Comandante della Polizia Locale con richiesta di intervento urgente.

Il consigliere chiede “la rimozione di tutti i rifiuti, anche alcuni speciali, altamente inquinanti, sull’arenile del Comune di Ardea, che oltre al danno ambientale, in questo periodo festivo natalizio, arrecano un danno ingente all’immagine della nostra città perché viene rappresentata come una enorme discarica fronte mare a cielo aperto”, si legge nel testo dell’esposto.

Documento con il quale il consigliere Montesi chiede anche “la rimozione di tutte le carcasse di animali in evidente stato di decomposizione, marini e terrestri, presente sull’arenile del Comune di Ardea in quanto oltre a rappresentare immagini indecorose, rappresentano un pericolo per la salute pubblica“.

Al testo il consigliere allega anche le foto che ritraggono la situazione de Lungomare degli Ardeatini nel primo pomeriggio di sabato 30 novembre 2019.

