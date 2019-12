Civitavecchia – Il Sindaco, Ernesto Tedesco, ha effettuato in settimana un sopralluogo al quartiere del Bricchetto, oggetto nei giorni scorsi di un approfondito intervento dell’Assessorato all’Ambiente e della squadra operativa di Csp.

“Ho potuto verificare la riuscita dell’operazione“, ha commentato il Capo dell’Amministrazione. “Il risultato è stato particolarmente apprezzato dai residenti, che non vedevano un intervento simile da tempo immemore. Le aree verdi ora sono ordinate, la pulizia non è più un optional e la vivibilità del quartiere ne ha giovato”.

Foto 2 di 2



“Credo che questo possa essere un modello di intervento in varie parti della città che attendono di essere riportati alla normalità. Ringrazio pertanto il consigliere Massimo Boschini per aver fatto da portavoce delle istanze dei cittadini presso l’Amministrazione, ringrazio i nostri uffici ma ci tengo particolarmente a mettere in luce lo splendido lavoro portato avanti dalla squadra della Csp“, ha concluso Tedesco.

