Bomba d’acqua su Roma, strade allagate e tre stazioni metro chiuse

Roma – Bomba d’acqua sulla Capitale. Le forti piogge mandano in tilt la viabilità della città di Roma, provocando non pochi disagi al traffico e ai tanti cittadini e turisti che usano i mezzi pubblici.

Stazioni della metropolitana chiuse per maltempo. Nella Linea A, a Manzoni e Repubblica, i treni transitano senza effettuare fermata. Così, a Termini, l’accesso è consentito solo lato centro commerciale, chiusi invece per danno da maltempo gli altri accessi. Verso le dieci, le stazioni sono state riaperte.

Intanto si registrano forti allagamenti in zona Tiburtina, tra San Lorenzo, Policlinico e Verano per le piogge intense che dalle 19,30 si sono abbattute sulla Capitale. Decine gli interventi anche per la viabilità della Polizia Locale impegnata con numerose pattuglie.

Chiusure momentanee di strade fino al ripristino della sicurezza: in zona Portuense limitazioni al traffico in prossimità di via Volpato; problemi anche a Magliana e nel centro storico, in via Urbana, via Cavour, e Terme di Caracalla.

(Il Faro online)