Sei pronta a brillare a Natale con Too Faced?

Scopriamo insieme tutte le novità make-up proposte da Too Faced per un Natale più scintillante che mai!

I cofanetti e le palette

La Gingerbread House Party (59,90 euro) è un cofanetto in edizione limitata composto da una palette scomponibile media con 6 glitter e ombretti opachi, una palette scomponibile piccola con 3 cialde per il viso, il mascara Better Than Sex, un Melted Matte Gingerbread Man, ed il primer per ombretto Shadow Insurance.

Il Let it Snow Girl è un cofanetto al profumo di biscotti appena sfornati, contenente una palette scomponibile grande con 19 ombretti, una palette scomponibile media con 4 cialde per il viso, una palette scomponibile piccola con 2 prodotti per il viso, e il mascara Better Than Sex.

La Tutti Frutti Watermelon Slice (44,50 euro) è una palette occhi e viso a forma di anguria, di cui una fetta contiene 8 ombretti, e l’altra un illuminante, un fard ed un bronzer.

La Gingerbread Spice (50,90 euro) è una palette composta da 18 ombretti dalle varie texture e dalle tonalità calde ed accese, al profumo di pan di zenzero.

La Shake your Palm Palms (26 euro) è una palette composta da 8 ombretti dalle tonalità neutre sia opache che shimmer.

La Peaches And Cream Palms Springs Dreams (45,90 euro) è una palette composta da 12 ombretti sia opachi che shimmer, dalla texture morbida e iper-pigmentata.

Il mascara ed i suoi cofanetti

Il Peaches And Cream Better Than Sex è un mascara che dona volume, lunghezza, ed un effetto muti-dimensionale alle ciglia, grazie alla tecnologia del pennello a forma di clessidra creata per consentire alle fibre di ottimizzare le prestazioni della formula del collagene di carbonio nero, e garantire che tutte le ciglia siano coperte.

L’ Another Year Vault (79,90 euro) è un cofanetto occhi contenente 4 Mascara Better Than Sex in full size, e 2 Eyeliner Better Than Sex in full size.

I Tutti frutti Essentials Duo (28,90 euro) è un kit composto dal mascara Better Than Sex, e l’ombretto liquido glitterato Twinkle Twinkle nella tonalità Honey, Please.

I prodotti labbra

Il Tutti Frutti Juicy Fruits (20,90 euro) è il lucidalabbra nella tonalità Mega Melons al profumo di caramella con un finish brillante, che conferisce alle labbra morbidezza e lucentezza.

Il Lip Injection Extreme (27,90 euro) è un lucidalabbra rimpolpante nella tonalità Pink Peacock che è un rosa intenso, che idrata e nutre le labbra rendendole più voluminose.

Il Better Not Pout But if You do keep it Glossy è un cofanetto composto da 4 lucidalabbra nutrienti a base di oli naturali, le cui tonalità sono Peppermint Bark, Sugar Plum, Eggnog e Spice Cake.

L’illuminante

Il Gingerbread Sugar è un illuminante in polvere che crea sulla pelle un velo luminoso al profumo di pan di zenzero.

I pennelli

Il Mr. Right Now (36,50 euro) è un pennello formato viaggio per applicare le polveri sul viso, ed il Mr. Perfect (34,50 euro) è un pennello dal taglio obliquo per stendere il fondotinta in polvere, liquido, in crema o in gel in modo omogeneo.

(Il Faro Online)