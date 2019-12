Commissione antimafia su elezioni a Latina, Forte: “Fare chiarezza è un dovere”

Latina – “Aderisco con convinzione all’iniziativa promossa dalla commissione parlamentare antimafia che vuole fare luce sui legami tra politica e criminalità a Latina, prendendo in considerazione le elezioni comunali del 2016 che mi videro, all’epoca, candidato sindaco per il Partito democratico.

Latina – fa sapere, in una nota, il consigliere regionale del Pd Enrico Forte – non merita opacità, e soprattutto i suoi cittadini devono sapere e comprendere di quelle dinamiche distorte e in parte già emerse nelle inchieste giudiziarie.

Il capoluogo è stato fortemente danneggiato nel suo tessuto civile ed economico per l’egemonia delle ben note famiglie criminali, ma – conclude la nota – penso che si debba sgombrare il campo da ogni dubbio su ruoli ed eventuali persistenze di un clima di condizionamento”.

(Il Faro on line)