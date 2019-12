Giornata della disabilità, “Insieme con i disabili onlus” apre le porte del centro diurno

Fiumicino – Un piccolo buffet con i dolci preparati dai ragazzi, un tavolo con i lavoretti di Natale, sorrisi e braccia aperte. Sarà così l’incontro “a porte aperte” organizzato dall’associazione Insieme con i disabili Onlus, in via Coni Zugna 48.

“E’ un’occasione – spiega il presidente dell’associazione, Mauro Stasio (nella foto di copertina con suo figlio) – per confrontarci con tutte le altre associazioni del territorio, che invitiamo dalle 17 alle 19 per stare insieme e vivere un momento in allegria. Ma è anche un’occasione per far vedere il centro a chi non lo conosce, per aprirci al territorio. Un’occasione di crescita per noi e per chi ci viene a trovare, per i nostri ragazzi… e per i vostri.

Cosa è Insieme con i disabili onlus

L’associazione senza fini di lucro, nasce da alcune famiglie di disabili psicomotori del nostro comune che, dopo aver organizzato insieme varie feste con l’intento di conoscersi meglio e di far divertire e socializzare i propri ragazzi, dopo aver riscontrato che, al di là delle differenti disabilità, le esigenze di tutti erano le stesse, hanno deciso di fondare una Onlus con obiettivi di varie entità.

Il primo e più immediato è quello di organizzare eventi con cadenza bi-trisettimanale, si tratta di feste dove si canta e si balla e gite di qualsiasi genere. Tutto questo con il coinvolgimento attivo dei ragazzi, familiari, amici e volontari che ci aiutano nella gestione dell’evento stesso.

Altro obiettivo che stiamo già perseguendo è quello di trovare e creare opportunità ricreative ed occupazionali sul territorio, sport , ballo, teatro, giardinaggio , laboratori creativi, ecc.