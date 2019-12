Giornata Mondiale della Disabilità, a Fiumicino un gazebo informativo

Fiumicino – “Domani in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità per tutta la mattina, dalle 9.30 alle 12.30, davanti l’ingresso principale del Comune in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ci sarà un gazebo informativo sulle attività delle associazioni del territorio”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

“All’iniziativa – prosegue – hanno aderito le associazioni Insieme con i Disabili onlus, Lega Arco e Eidos in rete, mentre l’associazione Gioisa di Testa di Lepre sarà in assessorato per donare i fondi raccolti per i bambini autistici durante un evento fatto ad ottobre”.

“Oltre a me – conclude Anselmi – saranno presente anche il delegato del sindaco alla tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità Mauro Stasio e la delegata del sindaco alle Politiche migratorie Velia Lapadula“.

