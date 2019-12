Il Consiglio comunale approva la delibera: ora Sabaudia chiede il titolo onorifico di “città”

Sabaudia – Nella seduta di ieri del Consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità la richiesta di riconoscimento del titolo di città a Sabaudia, fortemente voluta dall’assessore Macale e appoggiata dal sindaco Gervasi, quale riconoscimento agli sforzi dei tanti che hanno lavorato ognuno per il proprio ambito di competenza, affinché Sabaudia, che è un luogo di assoluta bellezza, fosse luogo di arrivo e di ospitalità ove dare forma ai propri sogni, un luogo della seconda opportunità e soprattutto un posto della condivisione.

Nello specifico, si tratta di un titolo onorifico che può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza (art. 18 del Tuel). Il Consiglio dunque, valutando positivamente la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, stante il contesto storico, ambientale, socio-urbanistico ed economico di assoluta rilevanza, ha ritenuto opportuno procedere incaricando il sindaco all’invio della proposta al Ministero competente.

“Sono grato ai consiglieri di maggioranza e al sindaco per la fiducia accordatami – commenta soddisfatto l’assessore Giampiero Macale. – Ma vorrei ringraziare al contempo l’opposizione presente in commissione perché ha dato un contributo fattivo alla causa, anche avanzando proposte che sono state pienamente condivise. Il titolo di città riguarda tutti, in questo senso non ci sono cittadini di maggioranza o di opposizione, ma solo cittadini di Sabaudia che vogliono il meglio per la propria città. Questo titolo, dunque, deve essere unicamente visto nell’ottica della promozione della città di Sabaudia e della comunità tutta, anche a fronte del riconoscimento ottenuto dalla Fisa che ha permesso l’ottenimento della Prima Prova di Coppa del Mondo di Canottaggio”.

(Il Faro on line)