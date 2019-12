Montalto di Castro, arriva l’assemblea pubblica del sindaco Caci

Montalto – L’Amministrazione comunale di Montalto ha organizzato, per il 20 dicembre, alle ore 17:00, presso il Complesso San Sisto, un’assemblea pubblica per illustrare ai cittadini il lavoro svolto dalle amministrazioni Caci. Un’occasione per conoscere nei dettagli tutte le iniziative avviate e concluse che hanno trasformato e sviluppato Montalto e Pescia. Interverranno, oltre al sindaco Sergio Caci, gli assessori e i consiglieri di maggioranza.

L’unità di intenti e la condivisione degli obiettivi riguardano le opere pubbliche, le iniziative culturali, sociali, ambientali e sportive che in questi anni hanno caratterizzato le diverse località di Montalto di Castro: Pescia Romana, Marina di Pescia, Montalto Marina e lo stesso capoluogo. “L’assemblea pubblica, appuntamento in linea con la trasparenza e il coinvolgimento che caratterizza da sempre la nostra azione, è una opportunità sia per i cittadini che per l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di mantenere vivo il contatto tra i primi e gli amministratori – dichiara il sindaco Sergio Caci -. Sono certo che in molti vorranno approfittare di questa occasione, anche di dibattito, che terminerà con un brindisi augurale per il Natale”.

(Il Faro online)