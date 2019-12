Terracina: un uomo si suicida impiccandosi sotto un ponte

Terracina – Risveglio shock per gli abitanti di Borgo Hermada, nei pressi di Terracina, dove un uomo – secondo i primi accertamenti straniero – si sarebbe suicidato impiccandosi sotto un ponte nelle prime ore di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. A scoprire il corpo oramai senza vita alcuni passanti di via Pantani.

Immediato sul posto l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario del 118 che, tuttavia, non ha potuto far altro se non constatare il decesso dell’uomo. Inquirenti al lavoro per stabilire le cause che hanno spinto l’uomo a un gesto così estremo.

(Il Faro online)