Torrino C5 tre punti d’oro: 3-0 al Casal Torraccia

Roma – Il Torrino si rende subito pericoloso con Maiali che, servito molto bene da Mazzotti, non inquadra la porta da ottima posizione.

Non si fa attendere la risposta degli ospiti che arriva con Di Giuseppe: bravo Corsetti a respingere. La squadra di Corsaletti fa girare bene palla, con pazienza, alla ricerca del varco giusto: ci provano prima Fiorito, che trova l’opposizione del bravissimo Passera in uscita,poi il capitano, Massimo Preto, che al termine di una percussione personale non trova lo specchio della porta. Il Casal Torraccia si fa vedere con Masone, Corsetti è ancora molto attento.

Nella seconda parte di tempo si sblocca il match: grande imbucata di Legnante per Fortini, che è bravissimo a girare in rete di prima intenzione con il destro il gol dell’1-0. Torrino in vantaggio. C’è tempo anche per un tentativo di Calzetta, respinto da Corsetti. Il primo tempo finisce sul risultato di 1-0.

Nella ripresa i padroni di casa vanno alla ricerca del gol del raddoppio: sale in cattedra Massimo Preto, che prima sfiora il gol in due occasioni, poi si erge a muro difensivo, sventando una minaccia con una grande scivolata. La partita si gioca sul filo dell’equilibrio: i verdeblu sono protagonisti di una grande fase difensiva. Il Casal Torraccia inserisce il portiere di movimento, nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Nel finale però Fiorito intercetta un passaggio filtrante, la palla entra nella disponibilità di Maiali, che se la porta sul destro, e dalla propria metà campo insacca il gol del 2-0. Il Torrino legittima poi il doppio vantaggio con Legnante, che prima sbaglia un tiro libero e poi, sulla sirena, con un sinistro poderoso sigla il 3-0 finale.

Per il Torrino è una vittoria importantissima, che fa seguito all’ottima prestazione del Pala To Live contro l’Atletico Grande Impero. Un’ ottima partita tra due ottime squadre, corrette e che hanno facilitato l’ottima direzione arbitrale. Con questi tre punti la squadra di Corsaletti stacca in classifica proprio Atletico Grande Impero e Casal Torraccia, e si assesta a quota 18 punti. Sabato prossimo ci sarà una sfida difficilissima sul campo del Real Palombara, una delle favorite per la vittoria finale.

Serie C1 – Girone A – 11a Giornata

Torrino C5 – Casal Torraccia 3-0 (p.t. 1-0)

Torrino C5: Corsetti, Baldanza, Biondani, Fiorito, Fortini, Legnante, Maiali, Mazzotti, Modanesi, Odorisio, Preto, Antonacci. All. Corsaletti.

Casal Torraccia: Passera, Corvino, Malfatti, Armellini, Gizzi, Masone, Carioti, Di Giuseppe, Giannetti, Carmosino, Capobianco, Calzetta. All. Romagnoli.

Marcatori: nel p.t. Fortini (T); nel s.t. Maiali (T), Legnante (T)

Arbitri: Francesco Paganini (Ciampino), Fabrizio Bucci (Roma 1)

Ufficio stampa Torrino C5

(Il Faro on line)