Vertenza Opel a Fiumicino, gli operai: “Pronti allo scontro diretto con i vertici di Psa”

Fiumicino – “I lavoratori della Opel Italia parteciperanno alla seconda riunione del Tavolo Permanente del Lavoro. L’incontro avverrà presso la Sala Consigliare del Comune di Fiumicino il giorno 3 dicembre alle ore 10.00. In quella sede verranno analizzate le crisi delle aziende presenti nel territorio”.

Lo annunciano, in una nota, le Rsa Opel Fiumicino, che aggiungono: “Ricordiamo che i lavoratori della Opel hanno in atto la procedura di licenziamento collettivo per motivi strutturali, la trattativa come prevede la legge terminerà la Vigilia di Natale. La nostra crisi è stata giudicata come una vertenza sintomatica delle crisi aziendali che affliggono il nostro paese”.

“La nostra vicenda è il frutto di errate scelte manageriali, difficoltà gestionali e visioni poco lungimiranti a scapito dei lavoratori dipendenti. Il tempo scorre inevitabilmente e noi lavoratori della Opel siamo pronti alle scontro diretto con i vertici di Psa (proprietaria del marchio Opel) per farci dare giuste e valide alternative per la perdita del nostro posto di lavoro”, concludono le Rsa.

(Il Faro online)