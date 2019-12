Augello (Lega): “Bene l’iniziativa di Baldassarre sui presepi, Ladispoli partecipi al concorso”

Ladispoli – “Un sincero ringraziamento all’europarlamentare Simona Baldassarre per aver ideato e promosso il concorso dedicato alla Natività, ovvero ‘Un Presepe in 7 giorni, tra Tradizione e Istituzione’“.

Così in una nota il Consigliere comunale Lega, Carmelo Augello. “Il concorso, cui sono certo aderiranno le scuole di Ladispoli – sottolinea – è riservato alle classi terze delle scuole medie e al biennio delle superiori e mira a fare crescere nei giovani il senso di appartenenza al territorio e alla nostra Cultura, che ha visto nascere il presepe nel 1223, per opera di San Francesco.

Grazie al coinvolgimento delle scuole del territorio voluto dall’on. Baldassarre, alcuni dei nostri ragazzi potrebbero avere la possibilità di visitare il Parlamento Europeo.

Il presepe vincitore del concorso, che sarà proclamato nel corso del Concerto di Natale in programma per il 9 dicembre presso il teatro Ghione, infatti sarà offerto in dono al Parlamento Europeo e – conclude Augello – una rappresentanza della classe che lo ha realizzato sarà premiata con una visita alla sede di Bruxelles”.

(Il Faro online)