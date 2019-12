Cerenova, i vigili del fuoco aprono al pubblico la caserma di via Fontana Morella

Cerveteri – Cancelli aperti al pubblico e bambini in prima fila, per la festa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco, che animerà la caserma di via Fontana Morella a Cerenova, mercoledì 4 dicembre, in occasione della ricorrenza. Il programma prende il via alle 9.30 con la tradizionale messa in caserma e benedizione di uomini e automezzi, presieduta dal parroco, monsignor Domenico di Giannandrea. Alle 10.45 i vigili del fuoco condurranno una serie di simulazioni di interventi in emergenza che il caposquadra Gabriele Fargnoli preannuncia come “autentica sorpresa destinata ai bambini, che potranno assistere dal vivo ad un soccorso prestato in caso di incidente stradale e altro genere di operazioni tipiche del Corpo, in teatri di difficoltà che si presentano ogni giorno agli uomini del 115”.

Subito a seguire, il canonico rinfresco, offerto dai vigili del fuoco, e occasione per la comunità per visitare la caserma di Cerenova, che presiede all’intero territorio fra Roma e Civitavecchia, ed incontrare i tutori dell’Ordine pubblico. Alla manifestazione sono stati invitati infatti delegazioni dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Locali locali di Ladispoli e Cerveteri; attesa la presenza dei sindaci, Alessandro Grando e Alessio Pascucci. “Un’occasione utile – sottolinea Gabriele Fargnoli – per unire la devozione del Corpo a Santa Barbara e rafforzare il rapporto fra le divise, le istituzioni e la cittadinanza”. L’ingresso è naturalmente libero.

(Il Faro online)