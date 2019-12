Cerveteri, aumentano le corse del TPL. Gubetti – Mundula: “Maggiori collegamenti verso le Stazioni del treno”

Cerveteri – Nuove corse e maggiori collegamenti da e per le Stazioni Ferroviarie. È pronto a cambiare da lunedì 9 dicembre l’orario del Trasporto Pubblico Locale (Tpl) di Cerveteri e Ladispoli. Merito di un importante finanziamento che il Comune di Cerveteri, congiuntamente al Comune di Fiumicino, è stato in grado di aggiudicarsi dal Ministero dell’Ambiente che concede contributi nell’ambito del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, per l’integrazione e il potenziamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, sulla linea dell’eco mobilità.

Sono ben 19 le nuove corse, circa 38.500 chilometri in più di quelli attuali, che dopo una attenta fase di studio e analisi sono state ripartite tra le varie linee di autobus in servizio nel territorio comunale. Le nuove corse interesseranno le linee 23-24-25-29-33

“Più chilometri a disposizione, nuove corse e dunque più facilità negli spostamenti. La nostra città è caratterizzata da un numero di pendolari e di persone davvero altissimo che come unico mezzo di trasporto hanno quello degli autobus – ha detto Elena Gubetti, Assessora ai Trasporti del Comune di Cerveteri – questo nuovo orario, che vede una intensificazione delle corse già esistenti, purtroppo non sarà però definitivo. O almeno non lo è per il momento.

Con il finanziamento ottenuto riusciremo a mantenerlo attivo fino a Giugno 2020, per il proseguimento auspichiamo di riuscire ad ottenere le premialità che la Regione Lazio ci ha più volte promesso e dunque mantenerlo attivo. Continueremo a lavorare per rendere il servizio di trasporto pubblico locale sempre più a misura di cittadino”.

“Sul Trasporto Pubblico Locale negli ultimi anni abbiamo portato a compimento una vera e propria rivoluzione – ha dichiarato il Consigliere comunale e Delegato al Trasporto Pubblico Locale Andrea Mundula – siamo riusciti, primo caso assoluto in tutta la Regione, a realizzare un servizio integrato con il vicino Comune di Ladispoli efficiente e di qualità. Merito di un eccellente lavoro di squadra e di collaborazione tra Amministratori, uffici e Azienda Seatour, sempre pronta e sensibile alle esigenze del territorio. Con il contributo che abbiamo ottenuto, questo insieme al Comune di Fiumicino, miglioriamo ulteriormente il servizio. Il numero delle linee rimane invariato, ciò che cambia è il numero delle corse.

Maggiore attenzione, e in linea con gli obiettivi del progetto ministeriale, è stata data a quelle linee che dal Capoluogo e dalle Frazioni conducono alle Stazioni Ferroviarie di Marina di Cerveteri, Ladispoli e Torre in Pietra, proprio per favorire il più possibile tutti quei cittadini che si spostano con i mezzi pubblici per raggiungere le proprie sedi lavorative. Il nuovo orario, che entrerà in vigore il prossimo 9 dicembre, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri oltre che su quello della società appaltatrice Seatour”.