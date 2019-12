Doppio colpo ad Ardea: furti al vivaio Cellilli e al Sodifor

Ardea – Furto nella notte su via Laurentina: presi di mira il supermercato Sodifor e il vivaio Cellilli, con rivendita di attrezzature da giardino. Due attività site nel comune di Ardea che sono il fiore all’occhiello del paese. Il vivaio ha subito ingenti danni sia per la merce asportata che per i danni alle serrande ed alla cassa che è stata svuotata.

Il primo allarme è scattato verso le 23 di ieri sera ma sembrava un falso allarme, il secondo verso le 01.30 del nuovo giorno dove i ladri per non far scattare l’allarme hanno tagliato le serrande d’ingresso nel locale che per le feste di natale viene chiamato il “Villaggio Natale”: all’interno hanno trovato oltre e la varie specie di piante ornamentali pregiate, molti attrezzi quali motoseghe, decespugliatori, soffiatori e quant’altro di valore occorre per la manutenzione dei giardini, inoltre hanno svuotato la cassa rendendola inutilizzabile, e divelto anche la distributrice di caffè e merendine.

I ladri sembra si siano allontanati poco prima dell’arrivo dei carabinieri del Nucleo radiomobile partita da Anzio dove si è poi aggiunta l’auto della locale tenenza che ha iniziato le indagini per arrivare agli esecutori del fatto.

I mezzi dell’Arma allontanatisi dal vivaio dopo il sopralluogo durato fino alle 03.00 circa nel rientrare hanno disturbato il “lavoro” di altri malviventi che nel frattempo erano entrati in un parcheggio di un supermercato poco distante dal vivaio e sempre sulla via Laurentina tra il Bivio di Caronti e la rotonda che immette all’ingresso della Nuova Florida.

La vista delle auto dei carabinieri provenienti dal vivaio ha messo in fuga tra i campi i malintenzionati che volevano entrare nel locale. “Questa volta – dice il proprietario, signor Paciotti – non hanno avuto il tempo grazie ai carabinieri. Lo stesso supermercato qualche mese fa subì il furto di oltre 50 prosciutti essendo il supermercato uno dei più forniti del territorio.

Intanto questa mattina tra la gente veniva rimarcato il disappunto verso i vertici di certe istituzioni che sembrano insensibili alle richieste dei cittadini di aumentare l’organico nella caserma della Tenenza di Ardea e della stazione carabinieri di Tor San Lorenzo.