Fiumicino più verde dopo la Giornata nazionale degli alberi

Fiumicino – “È stata una settimana all’insegna della natura e per un futuro migliore! Nelle scuole della Città di Fiumicino sono stai piantati infatti 15 alberelli di Olivo in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi” – lo comunica in una nota l’associazione Programma Natura.

“L’iniziativa è stata promossa dall’associazione naturalistica Programma Natura, Fare Focene e Pro Loco Fregene Maccarese ma anche da tante realtà territoriali che hanno sposato da subito l’idea, come, Farmacie Comunali, Civetta Ludens, Gli Svolontari, Piccolo Principe Yogarmonia e Comitato di Quartiere Parco Leonardo.

Lo scopo era quella di piantumare nelle scuole di vario ordine e grado della Città, nuovi alberi, soprattutto per sensibilizzare i più piccoli alle tematiche ambientali, argomenti centrali per garantire un futuro migliore. Oltre dieci scuole hanno partecipato al progetto con il coinvolgimento di più di 800 bambini e ragazzi che hanno preso parte a dei veri e propri laboratori a cielo aperto nelle aree verdi dei plessi scolastici. Ad ogni scuola è stato consegnato inoltre un’attestato di partecipazione.

Riccardo Di Giuseppe, Resp. Scientifco dell’iniziativa sottolinea come l’intento era proprio quello di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.

“Voglio ringraziare, conclude Riccardo, chi per primo ha reso questa idea possibile, e cioè i Dirigenti scolastici e le Insegnanti che come sempre accolgono queste iniziative con grande professionalità ed entusiasmo. Gli organizzatori promettono: siamo solo l’inizio, questo progetto diventerà appuntamento fisso per la nostra Città”.