Formia e i mercati degli ambulanti: tra riqualificazione e nuove opportunità

Formia – “Nella commissione Turismo e Sviluppo Economico riunitasi lo scorso venerdì 29 novembre sono stati discussi importanti punti all’ordine del giorno riguardanti il mondo dei mercati degli ambulanti.

Importanti novità – fa sapere, in una nota, Marco Bianchini, presidente della Commissione turismo e sviluppo economico – per il mercato rionale giornaliero in Largo Paone, che diventerà esclusivamente alimentare e a km 0 e per il mercato settimanale del Sabato sempre in Largo Paone che vedrà in via sperimentale l’anticipo nei mesi più caldi (Luglio e Agosto) al venerdì sera.

Un esperimento ben riuscito in altre città che – prosegue la nota – permetterà di decongestionare il traffico il sabato mattina e favorire un afflusso importante il venerdì sera nella nostra città anche a vantaggio dei commercianti in sede fissa. Successivamente, seguirà una diversa collocazione di entrambi i mercati nella piazza, rivista anche nella ridisegnazione degli stalli per i parcheggi.

L’obiettivo di questa amministrazione è quello di riqualificare tutta la zona mercatale interessata, in modo che possa fungere anche da attrazione turistica. Nuove opportunità per gli ambulanti e per i residenti delle periferie con la realizzazione di due mercati settimanali sperimentali a Penitro e a Gianola, e con l’istituzione in via definitiva del mercato settimanale “Campagna Amica” della Coldiretti di Latina.

Esprimo piena soddisfazione – conclude la nota- in quanto tutti i punti proposti hanno riscontrato la totale convergenza delle forze politiche di maggioranza e di minoranza.”

In foto nell’articolo: Marco Bianchini

(Il Faro on line)