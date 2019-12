Inceneritore a Tarquinia, Giulivi convoca un incontro pubblico

Tarquinia – Il Sindaco Alessandro Giulivi, insieme a tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale e al Coordinamento Salute e Ambiente di Tarquinia, ha organizzato un incontro pubblico dove invita professionisti, medici, forze politiche, enti, associazioni e tutti i cittadini, a partecipare all’istituzione di un tavolo tecnico per giovedì 5 dicembre, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Tarquinia.

Il tavolo tecnico si rende necessario al fine di predisporre le ulteriori osservazioni, per la Procedura di V.I.A., art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sull’intervento di “Impianto di Recupero Energetico di Tarquinia (VT)” sito in località Pian D’Organo – Pian dei Cipressi ubicato nel Comune di Tarquinia Proponente: A2A Ambiente SpA – registro regionale elenco progetti m-051/2019.

A seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’avvio dell’iter della Valutazione di Impatto Ambientale si è aperto un periodo di 60 giorni, con scadenza nella metà di dicembre, utili per la presentazione di osservazioni da parte di tutti i portatori di interesse pubblico e privato.

Durante l’incontro, coordinato dal Sindaco del Comune di Tarquinia, verranno illustrati gli esiti delle riunioni che si sono tenute nelle settimane scorse in Regione e nei Comuni di Civitavecchia e Allumiere, comprese le osservazioni che saranno successivamente sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale.

Questo momento di condivisione e confronto rappresenta per i cittadini e per la politica locale un’importante occasione per intraprendere un percorso comune che miri a promuovere la tutela del territorio liberandolo dal pericolo di questo dannoso e inutile progetto.