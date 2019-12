Lavori alla condotta idrica, niente acqua ad Anzio nella notte fra il 4 e il 5 dicembre

Anzio – “Si informa l’utenza che, al fine di consentire l’allaccio di una nuova condotta più performante, nel Comune di Anzio si effettuerà una Interruzione Idrica notturna dalle ore 22:30 di mercoledì 04/12 fino alle ore 04:00 di giovedì 05/12″. E’ quanto si legge in una nota diffusa da AcquaLatina. Queste le zone interessate:

Via Ardeatina e traverse collegate (tratto compreso tra via Tripoli e Rotatoria Ardeatina/Marconi)

Via Tripoli

Via Bengasi

Via Sacro Cuore

Via Andreina

Via Elettra

Via Marconi e traverse collegate

Sarà cura di AcquaLatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

(Il Faro online)