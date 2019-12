Pacchi alimentari per i “nuovi poveri”, a Fiumicino agisce la Misercordia

Fiumicino – Pacchi alimentari per i “nuovi poveri”. Persone anziane che faticano ad arrivare a fine mese, padri e madri separati che si trovano in difficoltà. Sono tante le tipologie di persone che pur vivendo un momento di estrema difficoltà, si vergognano di andare ai servizi sociali (e dunque non sono seguite dal Comune) o nelle parrocchie, di chiedere quell’aiuto di cui hanno bisogno. Magari un aiuto momentaneo, non strutturale, ma comunque fondamentale. E sono altrettante le persone impossibilitate a muoversi, per solitudine, in particolare nella zona nord del nostro territorio, da Aranova a Maccarese, da Tragliata a Testa di Lepre.

Stiamo parlando di un’iniziativa della Misericordia di Fiumicino, che da subito – ribadiamo, da subito – è in grado di potersi occupare delle emergenze sul territorio.

“Noi vorremmo avvicinare, attraverso questo numero di ascolto e tenendo naturalmente l’anonimato – spiega Elisabetta Cortani – coloro che hanno bisogno di generi di prima necessità. Siamo in grado di passare due volte a settimana, grazie a un accordo che abbiamo stretto con il Banco alimentare europeo di Roma; andiamo a caricare due volte a settimana. alle cinque di mattina, per poi iniziare il giro.

Il servizio è disponibile per tutti i residenti di Fiumicino, ma la nostra intenzione particolare è di aiutare coloro che non possono muoversi, in particolare nel nord del comune. Andremo personalmente a consegnare i pacchi, e ovviamente verificheremo di persona se la richiesta è davvero di aiuto oppure no.

Ci tengo infine a sottolineare che non stiamo parlando di un’iniziativa natalizia; la Misericordia di Fiumicino ha previsto questo servizio da ora e per tutto il 2020

Cosa contengono i pacchi

“La dove ci sono i bimbi piccoli metteremo anche latte e biscotti da neonato; altrimenti ci si troverà sostanzialmente farina, pasta, olio, biscotti, pomodoro; stiamo anche cercando un forno che almeno una volta a settimana fornisca il pane fresco. Di volta in volta il pacco potrebbe variare a seconda delle disponibilità di generi alimentari”.

Come accedere al servizio

Si può chiamare tutti i giorni dalle 9 di mattina fino alle 19, al numero 345.976.6988. Si parla parla con l’operatrice, si spiega la situazione si forniscono le coordinate. Chi può potrà passare direttamente da noi, altrimenti saremo noi ad andare a casa di chi ha bisogno.