All’interno dei giochi proposti dai casinò online, senza dubbio una delle macchine più apprezzate e richieste dagli utenti sono le slot machine. Si tratta di un gioco dove l’unico elemento in grado di portare a una vincita è la sorte, infatti l’uscita dei simboli è gestita da speciali software, che usano generatori di numeri casuali per evitare qualsiasi pattern e calcolo statistico.

A differenza dei giochi di abilità, come il poker e il blackjack, le slot machine non richiedono che una conoscenza di base del regolamento e dei pulsanti, dopodiché bisogna sperare che la fortuna aiuti a trovare le combinazioni giuste. Prima di vedere quali sono le slot machine più popolari in Italia, è importante ricordare di giocare in maniera responsabile, affidandosi solo ed esclusivamente a casinò online seri e certificati con regolare licenza AAMS.

Le 3 slot machine più richieste del 2019

Una delle slot machine più apprezzate nel settore dei casinò online è la Slot Gallina, una macchina il cui nome internazionale è Fowl Play Gold, Gallina dalle Uova d’Oro. Il gioco è piuttosto divertente, con una grafica semplice e sbarazzina, una griglia composta da una serie di lettere stilizzate, figure di galline dalle varie espressioni e bonus rappresentati dalle uova deposte nel nido.

Per giocare bisogna allineare i simboli delle galline, secondo una sequenza di payout da 3 a 5 immagini sulla stessa linea, con un punteggio più basso per le galline felici e uno più alto per quelle dorate. Per ottenere la vincita il simbolo valido deve trovarsi sul primo rullo a sinistra, quindi non si tratta di una slot machine bidirezionale, come invece succede per altri modelli.

Altrettanto popolare è la slot machine Book of Ra, presente nella maggior parte dei casinò online. Ambientata nell’Antico Egitto, questa macchina vanta una grafica abbastanza elaborata, in cui bisogna interpretare Indiana Jones e cercare di scovare i tesori nascosti girando i rulli della griglia. A seconda delle versione possono esserci varie combinazioni di rulli e linee vincenti, con una serie di giri gratis e bonus disponibili.

La terza slot machine molto richiesta tra gli appassionati è Victorious, una slot il cui tema è l’Antica Roma Imperiale. Le combinazioni che pagano sono complessivamente 243, con 25 linee di vincita, giri gratis senza limitazioni, bonus e alcune funzionalità particolari. Ad esempio in questa slot è presente il simbolo Wild, la cui immagine è rappresentata dall’icona dell’Impero Romano, l’aquila dorata, la quale può prendere il valore di qualsiasi figura e offrire anche free spin gratuiti.

Perché alcune slot machine sono così popolari?

Il numero complessivo delle slot machine è veramente elevato, con decine di macchine e temi differenti tra cui è possibile scegliere. Ogni casinò online propone una selezione di programmi ai propri utenti, a seconda dei software utilizzati, degli accordi con le aziende fornitrici dei sistemi digitali e dell’apprezzamento dei clienti per dei modelli particolari. Alcune slot sono così popolari per dei motivi precisi, ad esempio la qualità grafica della macchina oppure il tema scelto dagli sviluppatori.

Allo stesso modo possono influenzare la popolarità delle slot machine le giocate, il tipo di bonus, il meccanismo di pagamento e le funzionalità aggiuntive, che rendono l’esperienza di gioco più o meno entusiasmante. Il funzionamento delle slot infatti è piuttosto semplice, quindi per fare in modo che siano più coinvolgenti è necessario che siano presenti delle funzioni particolari, con pagamenti frequenti e di valore adeguato.

Il settore è in continua evoluzione, per proporre macchine sempre più appassionanti agli utenti. Una slot, anche se molto apprezzata, dopo poco tempo ha bisogno di rinnovarsi, altrimenti viene rapidamente abbondonata a favore di macchine più divertenti e aggiornate. Per questo motivo i casinò online investono molto sull’innovazione dei programmi e dei giochi, per rimanere al passo coi tempi e le richieste degli utenti sempre più esigenti.

Ovviamente alcuni modelli storici sono presenti sul mercato da molti anni, tuttavia vengono costantemente proposte nuove versioni, funzionalità differenti e soluzioni grafiche ad alta risoluzione. Inoltre, oggigiorno, per essere popolari le slot machine devono essere perfettamente ottimizzate per i dispositivi mobili, in quanto ormai smartphone e tablet rappresentano la maggior parte degli accessi, avendo superando di gran lunga quelli effettuati da computer fissi e pc portatili.