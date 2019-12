Roma nella morsa del maltempo, allerta per il livello del Tevere

Roma – Allerta per il livello del Tevere in seguito all’ondata di maltempo e all’indomani della bomba d’acqua che ha colpito Roma (leggi qui). ”La Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine, sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale, emessa alle ore 04:50 del 3 dicembre 2019, con la quale viene comunicato che, a seguito delle piogge che hanno interessato e interesseranno i bacini del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti, si prevede che nelle prossime 24 ore i livelli idrici del Tevere interesseranno le banchine del tratto urbano nelle zone più depresse”, comunica in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.

”Il livello idrometrico alla stazione idrometrica di Ripetta presso Ponte Cavour alle ore 4,50 del 3 dicembre 2019 è pari a m. 6,50 con tendenza a lieve incremento. Si rammenta che la quota di iniziale di allagamento delle banchine del tratto urbano presso la stazione idrometrica di Ripetta è stata individuata a m. 7,00”.

Nel frattempo è stata riaperta la stazione Repubblica della metropolitana linea A. Il servizio è tornato regolare dopo che ieri sera era stato necessario chiudere la stessa stazione per i danni causati dal maltempo.

(Il Faro online)