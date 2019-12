Valentina Corrado (M5S): “soddisfatta del lavoro fatto sul Defr Lazio”

Regione Lazio – “Soddisfatta del lavoro fatto sul Defr Lazio e di aver portato all’attenzione dell’aula i contributi e le proposte dei territori per indirizzare la programmazione regionale del prossimo triennio, con l’obiettivo di dare risposte e soluzioni alle esigenze dei cittadini” – così in una nota a margine della seduta d’aula la vicepresidente della commissione Bilancio, Valentina Corrado.

“Nell’ambito delle politiche ambientali e territoriali, è stato inserito l’obiettivo di istituzione di nuovi monumenti naturali sul territorio regionale.

Rispetto alle azioni di promozione e della prevenzione della salute, grazie all’approvazione di un mio emendamento, la Regione Lazio si doterà di un Testo Unico sulla tutela degli animali di affezione per consentire l’unificazione e l’aggiornamento della legislazione regionale, oggi frammentata e incompleta, in materia di: tutela della fauna domestica e selvatica; prevenzione del randagismo e riduzione delle sofferenze animali; disciplina delle competenze della regione, dei comuni e dei servizi veterinari delle asl; disciplina della detenzione di animali esotici; disciplina dei programmi di pet therapy; disciplina delle sanzioni in caso di violazione delle norme” – continua la nota.

“Nello stesso emendamento è previsto che, nell’ambito delle risorse stanziate nel bilancio 2020-2022 verranno finanziati gli interventi di sterilizzazione degli animali e i progetti di costruzione e risanamento dei canili.Questo sarà un contributo importante per i comuni che hanno in capo la responsabilità della gestione dei randagi”

“Tra gli obiettivi di educazione ambientale, congiuntamente a quelli dell’educazione sanitaria legata al benessere dei bambini, è stata accolta la proposta di realizzazione, in tutte le aree naturali protette, di programmi di promozione di attività di educazione, formazione, ricerca scientifica e svolgimento di attività ricreative che favoriscono la vita all’area aperta, in particolar modo di bambini e ragazzi, al fine di garantire la promozione della salute del loro benessere psicofisico.

Tra i programmi sulle infrastrutture, importante è stato l’inserimento dell’obiettivo di messa in sicurezza dei sottopassi, con la realizzazione di opere idrauliche necessarie ad evitare o contenere gli allagamenti su strada.

Nell’ambito delle infrastrutture ferroviarie, è stato approvato il potenziamento della linea regionale FL1, Aeroporto Fiumicino/Fara Sabina, con la valutazione della sostenibilità finanziaria e tecnica per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle stazioni di Villa Bonelli, Magliana, Muratella, Ponte Galeria e Fiera di Roma.

Sono particolarmente felice per l’accoglimento della richiesta di sviluppo di una specifica linea di intervento, nell’ambito delle politiche sanitarie e di servizi alle persone con disabilità, destinata all’utilizzo di strumenti e mezzi appropriati, negli ambulatori, nelle asl e nelle aziende ospedaliere, per l’esecuzione di visite ed esami a persone con disabilità” – prosegue la consigliera pentastellata.

“Il territorio regionale – precisa la consigliera Corrado – ha bisogno di implementare l’offerta sanitaria ed è per questo che, nell’ambito delle misure sull’edilizia sanitaria, ho proposto la realizzazione di un nuovo ospedale nell’area della Tiburtina sui terreni di proprietà della Asl RM5 tra Tivoli e Guidonia Montecelio. La terza città del Lazio per numero di abitanti merita la dovuta attenzione.

Anche in aula sono ritornata sul programma degli interventi in materia di edilizia scolastica, con l’intento riuscito di inserire in programmazione un grande obiettivo assente nel Defr proposto dalla Giunta: la costruzione, il completamento, il riadattamento e la ristrutturazione degli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, sulla base di accertate condizioni di necessità, urgenza ed emergenza dei vari comuni. Un emendamento approvato grazie al voto favorevole dell’opposizione in assenza di parte della maggioranza che aveva espresso voto contrario”.

“Obiettivi programmatici – conclude Corrado – che si aggiungono a quelli già approvati in commissione come l’implementazione numerica delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza per i detenuti affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi, la rinaturazione dunale come tecnica di contrasto all’erosione costiera, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’ammodernamento della stazione ferroviaria di Pomezia Santa Palomba, l’attuazione del piano di governo regionale delle liste d’attesa e il monitoraggio delle agende di prenotazione cup”.