Cerveteri, l’8 dicembre la “Messa di Gloria” di Puccini anima il Concerto di Natale

Cerveteri – Un appuntamento straordinario nel Giorno dell’Immacolata Concezione a Cerveteri. Cento Città in Musica e Comune di Cerveteri, domenica 8 dicembre alle ore 19:00 presso la Chiesa Santissima Trinità in Via Fontana Morella presentano “Concerto di Natale – Messa di Gloria”, capolavoro di Giacomo Puccini. Una vera e propria perla di musica, arte e cultura, per la prima volta in scena a Cerveteri e con ingresso gratuito.

Ad esibirsi, il tenore Giovanni Castagliuolo, il Baritono Alessio Quaresima Escobar, i musicisti dell’Orchestra Sinfonica Europa Musica, il Coro Ruggiero Giovannelli e il Coro della scuola Popolare di Musica di Testaccio. A dirigere il coro, il Maestro Renzo Renzi. Direttore, il Maestro Claudio Maria Micheli.

“Per tutti gli appassionati il nome di Giacomo Puccini, orgoglio italiano nel mondo, fa pensare alla Turandot, oppure alla Bohème – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – non tutti sanno però che la prima composizione di rilievo del maestro lucchese non è un’opera lirica, ma bensì una messa. Domenica, avremo l’opportunità di ascoltarla e conoscerla, grazie ad artisti straordinari e ad una realtà di prestigio come quella di Europa Musica che in questi anni ha saputo deliziarci con grandi spettacoli di qualità”.

La Messa di Gloria per coro, solisti e orchestra fu composta da Puccini ad appena 22anni, in occasione del suo diploma di composizione. Questa opera giovanile già rivela la vena lirica di Puccini, con melodie trascinanti e una grande vitalità, tanto che molti dei temi saranno riutilizzati in famose opere come Manon Lescaut, La Bohème ed Edgar. La prima esecuzione nel 1880 riscosse un grande successo ma nonostante questo il manoscritto fu pubblicato postumo: la Messa infatti venne eseguita nuovamente solo nel 1952, prima a Chicago e successivamente a Napoli.

(Il Faro online)