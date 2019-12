Defr 2020, Pernarella: “Ecco i nostri impegni per il territorio”

Sabaudia e Terracina – Promuovere le città di mare, i borghi marinari e le isole della regione al fine di rilanciarne la tradizione e favorire il loro sviluppo sostenibile. Destinare risorse nel prossimo triennio finalizzate all’implementazione delle reti idriche e fognarie, trasformare luoghi sottoutilizzati o abbandonati di proprietà regionale o di altri enti pubblici previa stipula di intese.

Sono questi i tre emendamenti approvati dal Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del “Documento di Economia e Finanza Regionale 2020 anni 2020 – 2022” proposti dalla consigliera 5 Stelle Gaia Pernarella.

A cui si aggiungono cinque ordini del giorno più territoriali: la riapertura al più presto della linea ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina, il recupero del complesso monumentale di San Francesco a Terracina da destinare ad attività culturali, ambientali e di turismo sostenibile oltre che all’istituzione di un ecomuseo del litorale Pontino. E ancora, l‘istituzione di un Parco Archeologico nella Villa di Domiziano a Sabaudia, l’implementazione dei finanziamenti destinati alla ristrutturazione e all’ammodernamento delle opere idrauliche di competenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, nonché di azioni volte ad intensificare le attività per la manutenzione dei fossi e dei canali. Infine, la sottoscrizione di una convenzione tra Regione Lazio, Comune di Monte San Biagio, Parco Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e Università degli Studi della Tuscia volta a portare avanti le azioni necessarie per contrastare il proliferare del patogeno “Phytophthora cinnamoni” all’interno della sughereta di San Vito nel Comune di Monte San Biagio.

“Abbiamo provato a fare il massimo in vista del prossimo bilancio nell’ambito di un Documento di programmazione che in ogni caso non ci soddisfa e che ancora vede nella panacea della Roma – Latina un sinonimo di progresso. Ci aspettiamo – conclude Gaia Pernarella a margine dell’approvazione del DEF 2020 – 2022 su cui il Movimento 5 Stelle Lazio ha espresso voto contrario – che gli ordini del giorno approvati trovino ora compimento in finanziamenti concreti nel prossimo bilancio, impegni che andranno a risolvere emergenze e situazioni che da tempo chiedono una risposta concreta. E a cui fino a oggi la Giunta Zingaretti non è riuscita a dare risposta.”

