Ladispoli, arriva la raccolta di cibo e coperte per i canili della città

Ladispoli – Sabato 7 dicembre, dalle ore 9.00 alle 20.00, le Guardie Zoofile Nogra saranno in piazza Rossellini, a Ladispoli, per raccogliere generi alimentari e di prima necessità per aiutare tutti gli animali ospiti dei canili. I volontari invitano i cittadini a donare asciugamani, lenzuola, tovaglie, tappeti e cibo.

“Sta arrivando l’inverno – si legge sulla locandina dell’evento diffusa dal Comune di Ladispoli su Facebook – e i cani nei canili soffrono il freddo: aiutaci a far sì che per loro non sia causa di morte. Non buttare le tue vecchie coperte! Qualunque cosa come asciugamani, lenzuola, tovaglie e tappeti sono utilissimi per i numerosi ospiti dei canili. Raccogliamo anche cibo: aiutaci ad aiutarli!”.

(Il Faro online)