Le Ferriere, rubavano auto e trattori agricoli per spedirli in Romania: arrestati

Latina – Dalle prime ore dell’alba di ieri, martedì 3 dicembre, dopo aver effettuato appostamenti e pedinamenti, il personale della squadra di Polizia giudiziaria del distaccamento della Polizia stradale di Aprilia, ha individuato, in una zona di aperta campagna in località Le Ferriere (Latina), diversi capannoni all’interno dei quali sono stati rinvenuti autovetture e trattori agricoli rubati. L’efficiente, continuo e proficuo controllo quotidiano del territorio da parte del personale del distaccamento di Aprilia ha costituito un determinante contributo per la riuscita dell’operazione che ha consentito di sgominare una banda dedita al furto e al riciclaggio di mezzi di provenienza illecita.

Nel corso di un consueto servizio gli agenti della Stradale notavano, all’interno di una area di sosta, adiacente alla Pontina, in località Le Ferriere, due conducenti di autoarticolati, entrambi romeni, fermi in attesa di incontrare un loro connazionale, che sopraggiungeva a bordo di un’autovettura con targa straniera, ed assistevano allo scambio di una busta di colore nero, contenente la somma di 22.000 euro, il prezzo pagato per l’acquisto dei mezzi smontati e già pronti per l’espatrio in Romania.

L’intuito investigativo conduceva gli agenti della Polstrada in due capannoni vetusti e ben protetti, ove sono state rinvenute numerose parti di autovetture, già imballate e pronte per essere esportate. All’interno dei locali è stata trovata inoltre l’attrezzatura necessaria (chiavi, flessibili, gruppo generatore di corrente, cacciaviti, brugole ecc.) per tagliare le parti di carrozzeria, smontare tutti i componenti delle autovetture oggetto del traffico.

In un terzo capannone adiacente ai primi due, sono stati invece recuperati due trattori agricoli, ben occultati da rotoli di balloni di fieno, che erano stati rubati a Pontinia e il cui valore complessivo è di 180mila euro. Al momento dell’intervento del personale della Polizia stradale, i tre uomini erano intenti a caricare nell’autoarticolato il materiale confezionato che si trovava all’interno del capannone. Grazie al rinvenimento delle targhe e dei documenti di almeno dieci veicoli, è stato possibile accertarne la provenienza illecita: i due trattori, che erano stati rubati il 20 novembre all’interno di una azienda agricola di Pontinia, sono stati restituiti al proprietario. I tre romeni, sorpresi in flagranza di reato, venivano tratti in arresto e tradotti presso il carcere di Latina, a disposizione del magistrato di turno, il dottor Miliano.

L’attività di Polizia giudiziaria del personale del distaccamento di Polizia stradale di Aprilia è in fase di ulteriori sviluppi investigativi e riscontri per risalire al proprietario dei capannoni, nonché di altri soggetti che ne avevano ampia disponibilità, che costituivano la base operativa del sodalizio criminale.

