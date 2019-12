Ostiamare, domenica sul difficile campo del Tor Sapienza

Ostia – Dopo il pari al fotofinish ottenuto dai Gabbiani contro il Lanusei, si torna in campo per preparare il prossimo impegno che sarà domenica 8 dicembre, alle 14 e 30 , al Centro Sportivo “Giorgio Castelli” , contro la Pro Calcio Tor Sapienza di Claudio Solimina (da due settimane sulla panchina della squadra di Via Felice De Andreis) nella 15esima giornata di andata del Campionato Nazionale di Serie D, Girone G.

Il club del presidente Armeni è tornato protagonista in Serie D dopo ben 38 anni di assenza, grazie ad una super stagione vissuta in Eccellenza, e alla vittoria decisiva contro il Morolo per 2 a 1, che ha sancito la matematica promozione nella quarta categoria dilettantistica e reso vana la concorrenza delle avversarie, soprattutto sul Pomezia secondo.

28 punti e secondo posto in classifica, in compagnia del Sassari Latte Dolce, per l’Ostiamare di Raffaele Scudieri, 12 invece quelli totalizzati fino a questo momento dal Tor Sapienza, reduce dalla sconfitta in terra sarda, sul campo del Budoni per 1 a 0.

Per quanto riguarda l’appuntamento di domenica, saremo sempre live sul campo del Tor Sapienza, per raccontare la gara, a partire dalle 14 e 30. Pertanto vi invitiamo a seguirci sul sito ufficiale dell’Ostiamare, sezione live stream, per tifare Ostia, e seguire, passo passo, la cronaca testuale dell’incontro di Serie D.

