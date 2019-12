Meteo giovedì in Italia. Nuova ondata di maltempo in azione. Situazione e previsioni. Isole Maggiori e Sud Italia più coinvolte dalla perturbazione.

CRONACA METEO ITALIA

Nelle ultime ore una nuova circolazione ciclonica si è andata formando sul Mediterraneo centro occidentale; la perturbazione ad essa associata ha raggiunto così parte della nostra Penisola portando un peggioramento delle condizioni meteo sulle due Isole Maggiori. In Sardegna il maltempo ha interessato soprattutto la zona di Cagliari; oltre alla pioggia è stato anche il forte vento il protagonista con una trentina di interventi da parte dei vigili del fuoco per rimuove alberi caduti sulle strade. Vento forte anche ad Alghero e Sassari per rami spezzati e cornicioni pericolanti.

Foto 2 di 2



L’aria fredda che ha raggiunto l’Italia ha determinato una classica notte di inizio dicembre al Centro Nord con minime fino a -1°C Parma, Modena, Reggio Emilia e Verona; -2°C ad Asti e Alessandria. -3°C a Bolzano. Il calo termico ha riguardato in parte anche il Sud Italia.

PREVISIONI METEO ITALIA PROSSIME ORE

Nelle prossime ore il maltempo si concentrerà sulle estreme regioni meridionali ed in particolare su Sicilia nord orientale, Calabria ionica e Salento con qualche fenomeno intenso. La risalita del sistema nuvoloso porterà altresì delle piogge su Campania, Lazio, Molise e Abruzzo mentre la vicinanza del vortice porterà altri acquazzoni irregolari sulla Sardegna. Il tutto sarà accompagnato da venti tesi di Scirocco e Levante. Sul resto d’Italia il tempo sarà in prevalenza asciutto ma con un cielo più soleggiato sulle regioni del Nord Italia salvo per addensamenti nuvolosi sull’Emilia Romagna. Maggiori dettagli nella sezione METEO ITALIA

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici

Previsioni meteo Lazio

Rovesci e temporali al mattino in Toscana, tra pomeriggio e sera su Umbria e Lazio

LUNEDI’: una perturbazione attraversa le regioni tirreniche determinando una giornata con molte nubi e frequenti piogge, localmente intense e a carattere di temporale in lento movimento da Nordovest verso Sudest.

Al mattino e nella prima parte del pomeriggio i rovesci più consistenti sono attesi sulla Toscana; le piogge risulteranno particolarmente abbondanti sulle aree appenniniche al confine con l’Emilia Romagna; tra pomeriggio e sera i rovesci più intensi andranno ad interessare anche l’Umbria e l’alto Lazio, in serata attesi temporali e rovesci su Roma e sul Lazio centrale.

Nella notte ancora piogge su medio-basso Lazio, anche a sfondo temporalesco, mentre altrove i fenomeni risulteranno in graduale attenuazione. Temperature in aumento nelle minime, massime senza particolari variazioni o in lieve aumento in quota; valori in calo notturno solo sull’alta Toscana, al confine con l’Emilia Romagna. Venti fino a moderati tra Ostro e Libeccio, in rotazione a Grecale e in rinforzo dalla tarda sera su Umbria e Toscana. Mari molto mossi.

Commento del previsore lazio

Avvio di settimana con una perturbazione su Toscana, Umbria e Lazio, responsabile di piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco. Martedì è atteso un miglioramento, specie su Toscana e Umbria grazie all’ingresso di correnti più secche di Grecale (con vento anche sostenuto), nubi residue sul Lazio con ancora qualche debole pioggia possibile fino al pomeriggio sul comparto centro-meridionale della Regione.

Una pausa asciutta è attesa infine tra martedì pomeriggio e giovedì in attesa di nuove probabili piogge in risalita dal Tirreno entro venerdì. Seguite tutti gli aggiornamenti!