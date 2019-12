Santa Marinella, Marcozzi replica a Befani: “Dichiarazioni infondate e false”

Santa Marinella – “In merito alle dichiarazioni esternate sulla mia persona dalla consigliera comunale Befani Patrizia su un articolo pubblicato sulle testate giornalistiche online (leggi qui) in data 02.12.2019 e 03.12.2019, tengo a precisare che le suddette dichiarazioni sono totalmente infondate e false, frutto forse dell’ignoranza della persona che le ha enunciate”.

Così Alessio Marcozzi replica alle dichiarazioni della consigliera comunale Befani, aggiungendo: “Non so di quali disagi e spese incontrollate parla la Consigliera Befani, forse della vergognosa riqualificazione di Via delle Colonie che lei dovrebbe conoscere bene e che è costata alle tasche di noi cittadini diverse centinaia di migliaia di Euro?

Oppure forse si riferisce di quelle che la stessa Befani (Consigliera Comunale di maggioranza con il centrodestra dal Giugno 2013 a Dicembre 2017) ha approvato negli atti del Bilancio Comunale del 2017 della passata Amministrazione Comunale? Atti approvati nonostante il parere non favorevole dei Revisori dei Conti come dichiarato dai suoi attuali colleghi di maggioranza, che ora per di più sembrerebbero attenzionati dalla Corte dei Conti, atti che invece non riportano l’approvazione del sottoscritto.

I documenti parlano chiaro e sono pubblici, la stessa consigliere Befani, bisogna ricordare, che incredibilmente ha inoltre approvato in Consiglio comunale nel 2018 (dal 2018 ad oggi consigliera comunale di maggioranza con il centrosinistra) anche il documento che dichiarava il dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella, dissesto che coinvolgerebbe anche gli atti votati da lei stessa nel 2017, quindi una clamorosa ammissione ed autogol.

Non credo ci sia nulla da aggiungere sulla credibilità del personaggio e delle sue affermazioni inattendibili. Pertanto, invito la stessa consigliera Befani a correggere immediatamente entro un giorno le sue dichiarazioni pubblicate nelle testate giornalistiche dove viene citato il sottoscritto, naturalmente con allegate le doverose scuse pubbliche; contrariamente mi riserverò di far tutelare la mia persona nelle sedi giudiziarie competenti“.

(Il Faro online)