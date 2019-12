Meteo tra mercoledì e giovedì il vortice raggiunge parte dell’Italia

Situazione

l’arrivo delle correnti fredde nord europee sul bacino occidentale del Mediterraneo ha fomentato la formazione di un nuovo vortice ciclonico che si sta rapidamente approfondendo sul Mare di Alboran con i primi forti temporali tra la Spagna meridionale e il Marocco.

Nel corso dei prossimi due giorni la depressione si muoverà verso levante fino ad interessare il settore tra le Baleari e la Sardegna. Da quella posizione il minimo avrà modo di portare rovesci e temporali anche sul territorio italiano ma non tutte le regioni ne saranno interessate. Un campo di alta pressione riuscirà infatti a impedire la propagazione del fronte associato al minimo sulle regioni centro settentrionali che resteranno più protette mentre il Sud, soprattutto l’estremo Sud risentirà di un peggioramento. Vediamo la previsione fino a giovedì

Meteo mercoledì

Nord, cieli generalmente sereni o poco nuvolosi salvo che sul basso Piemonte dove ritroveremo ancora qualche annuvolamento seppur sterile, gelate al primo mattino in Val padana. Centro peggiora in Sardegna con piogge e temporali, anche intensi sui settori sud orientali, innocue velature in aumento sui settori peninsulari. Sud bel tempo a inizio giornata tra pomeriggio e sera peggiora in Sicilia con qualche isolata pioggia. Temperature stazionarie o in lieve calo al Nord, stabili al Centro Sud. Venti moderati con rinforzi dai quadranti orientali. Mari molto mossi, anche agitati i bacini occidentali.

Meteo giovedì

Nord nel complesso buono o discreto ma con nubi in aumento dal pomeriggio su Emilia Romagna e basso Veneto, fino a nuvoloso la sera ma senza fenomeni. Ancora gelate al mattino in Val padana. Centro instabile in Sardegna ma con fenomeni in attenuazione in giornata a iniziare da sud, nubi in aumento sui settori peninsulari con qualche debole isolata pioggia tra il pomeriggio e la sera su Lazio e Abruzzo. Sud maltempo sulla fascia ionica con piogge e temporali localmente intensi, qualche pioggia anche tra Puglia centrale, Basilicata e Molise, isolata in Campania. Aperture su ovest Sicilia. Temperature stazionarie o in lieve calo al Sud. Venti tesi tra Est e Sudest con mari molto mossi, anche agitato lo Ionio.

Giorni successivi: tra venerdì e il weekend dell’Immacolata l’alta pressione delle Azzorre proverà a rimontare da ovest. Qui la tendenza

Previsione meteo Lazio

Ancora qualche piovasco sul basso Lazio, migliora altrove

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: il fronte giunto di lunedì lascia in eredità nubi al mattino, più diffuse su aree appenniniche e Lazio centro-meridionale con qualche residua e debole pioggia specie sui litorali. Migliora entro il pomeriggio con aperture via via più ampie a partire dalla Toscana; ancora qualche residuo fenomeno non escluso sul Lazio centro-meridionale ma in rapido esaurimento entro sera. Temperature in calo in quota, ancora miti in pianura e in collina durante il giorno, per venti di caduta appenninici; calo più apprezzabile nella notte successiva. Venti di grecale sostenuti su Toscana, Umbria e alto Lazio, con raffiche più intense in Maremma e sul livornese. Mari mossi o molto mossi al largo.

Commento del previsore lazio

Tregua tra martedì e mercoledì, poi di nuovo nubi e deboli piogge sparse.

Mercoledi ventoso sulle tirreniche, con temperature minime in calo, ma anche le massime specie sulle colline della Toscana orientale.

Giovedi giornata con nubi in aumento e prime piogge tra sera e notte sul Lazio occidentale; peggiora giovedì con molte nubi associate a deboli fenomeni sparsi, anche su Umbria e Toscana. Seguite tutti gli aggiornamenti!