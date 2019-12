A Cerveteri la presentazione del libro “Alla scoperta di un eroe – Valerio Scarabellotto”

Cerveteri – Storia e letteratura si uniscono. Un appuntamento emozionante, un omaggio ad un eroe di guerra italiano. Giovedì 12 dicembre alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Ladispoli e Cerveteri, con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, promuovono la presentazione del libro “Alla scoperta di un eroe – Valerio Scarabellotto“, ufficiale e aviatore italiano, eroe di guerra e decorato con la Medaglia d’oro al valore militare alla memoria durante il corso della seconda guerra mondiale ed insignito anche di due Medaglia d’argento e una Croce di guerra al valor militare.

Una corposa ed accurata biografia di un Uomo che portando fiero i colori italiani sul petto ha sacrificato la propria vita durante il conflitto mondiale. Un’opera frutto di una lunga e appassionata ricerca curata da Francesco Vizioli e Franco Di Antonio, soci storici della Sezione Arma Aeronautica di Ladispoli – Cerveteri. Ospite di prestigio della presentazione, Franco Scarabellotto, figlio del pilota.

“È per noi un onore poter ospitare all’interno di un luogo istituzionale come quello dell’Aula Consiliare del Granarone un evento così prestigioso – ha dichiarato Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – grazie alla meticolosità nella ricerca di materiale e alla passione dei due autori e dell’Associazione Arma Aeronautica, potremo rivivere attraverso immagini e documenti inediti le gesta di un eroe italiano a cui il nostro territorio è estremamente legato.

Con l’occasione, ci tengo a ringraziare tutta la Sezione di Ladispoli e Cerveteri dell’Associazione Arma Aeronautica e il suo Presidente, Colonnello Stefano Visione, non solo per il prestigio e l’importanza dell’evento proposto ma anche per la presenza, davvero importante e sentita, che da sempre garantiscono alla comunità di Cerveteri in tanti momenti Istituzionali e non solo della nostra città”.

A Valerio Scarabellotto, oltre alla sezione di Ladispoli e Cerveteri dell’Associazione Arma Aeronautica, fu intitolato il 30º Stormo dell’Aeronautica Militare ricostituito sull’aeroporto di Cagliari-Elmas, il comune di Ladispoli ha intitolato una piazza al capitano Scarabellotto e vi ha posto una lapide. Anche il comune di Roma ha dedicato una strada che si trova nel quartiere Trionfale.

(Il Faro online)