“A teatro con mamma e papà”, al Padovani di Montalto va in scena “La Fabbrica dei sogni”

Montalto di Castro – Secondo appuntamento con “A teatro con mamma e papà” al Padovani di Montalto di Castro. Domenica 8 dicembre, alle ore 18.00, andrà in scena “La fabbrica dei sogni”: uno spettacolo emozionante per tutta la famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e cantato dal vivo.

Nella fabbrica dei sogni, costruire sogni non costa nulla; in questo luogo magico si lavora per regalare i sogni a coloro che hanno smesso di sognare. E così potrete salire sul tappeto volante di Aladin verso l’oriente, oppure attraversare boschi e regni incantati, entrare nella foresta del Re Leone o volare con Mary Poppins.

Regia: Melina Pellicano

Coreografie: Melina Pellicano

Arrangiamenti e musiche. Marco Caselle

Compagnia Bit. Biglietto unico € 10,00

(Il Faro online)