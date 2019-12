Aiuti alle famiglie per gli affitti a Civitavecchia, Riccetti: “Importante partecipare”

Civitavecchia – Sono aperte i termini per presentare domanda di concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. Spiega l’Assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti: “Si tratta di una opportunità per le famiglie civitavecchiesi che abbiano un Isee del nucleo familiare inferiore ai 14mila euro annui.

La platea è quindi potenzialmente vasta ma è importante la partecipazione di chiunque abbia diritto, al fine di estendere il più possibile il sostegno alla cittadinanza. Vi sono ovviamente specifici requisiti, che comunque sono consultabili sul sito del Comune alla voce avvisi, mentre gli uffici sono comunque a disposizione per ogni informazione aggiuntiva”.

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata esclusivamente sul modello messo a disposizione dal competente Ufficio comunale e dovrà essere presentata entro il termine del 31/12/2019 a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune; oppure tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando; oppure per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.civitavecchia@legalmail.it.

(Il Faro online)