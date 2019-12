Anzio, al via i lavori comunali per il nuovo manto stradale in Via Casal di Brocco

Anzio – Nelle scorse ore, il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento ai tratti stradali gestiti sul territorio comunale dalla Città Metropolitana Roma Capitale, ha firmato l’ordinanza che diffida la stessa all’esecuzione di tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza nei tratti viari interessati.

Si è poi ultimato l’intervento in Via Dante a Lavinio, partiranno i lavori comunali per la realizzazione del nuovo manto stradale in Via Casal di Brocco ad Anzio Colonia.

“A breve – comunica l’Assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Ranucci – apriranno anche i cantieri per la sistemazione di Via Saturno, Via Jenne, Via Coriolano, Via della Fornace e Via degli Etruschi“.

(Il Faro online)