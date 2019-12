Buche ed erosione ad Ardea, tra Savarese e Montesi è guerra aperta

Ardea – Tra Savarese e Montesi è guerra aperta, In una nota stampa, infatti, il consigliere in merito alle dichiarazioni del sindaco “Trovo scorretto il comportamento del consigliere Montesi, viene inviata alla stampa una nota senza averla protocollata in Comune per di più quando abbiamo dato disposizioni agli uffici di intraprendere azioni per rinnovare il tutto. Il consigliere deve dirmi se preferisce pulire le spiagge o ripristinare il manto stradale. Se come sono ridotte le nostre casse, se puliamo le spiagge, domani, con un’altra mareggiata, siamo come oggi, conviene aspettare il 23 dicembre“ ha inviato una risposta tanto dettagliata quanto piccata.

“Il giorno 30.11.19 alle ore 19.38:18 – ha scritto il Consigliere comunale di Ardea, Maurice Montesi – ho inviato la nota indicata dal sindaco (esposto) attraverso la PEC ufficiale del comune di Ardea (uff.prot.@pec.comune.ardea.rm.it) avente come oggetto: ESPOSTO CONSIGLIERE MAURICE MONTESI” consegnato nella casella di destinazione del protocollo generale del comune al n. 63176 inoltre trovo di una gravità inaudita e di una incompetenza unica la sua successiva giustificazione, dove mi domanda che devo dirgli se preferisco pulire le spiagge o ripristinare il manto stradale.

Signor sindaco – prosegue il consigliere – io non devo dirle assolutamente nulla, lei percepisce uno stipendio per fare il sindaco di Ardea e come tale deve essere competente ed all’altezza del suo ruolo, lei governa questa città e deve rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio con fatti concreti e non sempre con scuse puerili addossando le colpe responsabilità a “quelli di prima”… lei ed il Movimento 5 stelle governa da circa tre anni! Le ricordo che io sono stato eletto in opposizione, sono un consigliere comunale di Fratelli d’Italia e svolgo il mio ruolo di verifica e controllo degli atti amministrativi denunciando i disservizi, come in questo caso il mancato ripristino a norma del regolamento delle carreggiate a seguito degli scavi effettuati da ditte per le utenze, la mancata pulizia dell’arenile con la presenza di ingente quantità di rifiuti di ogni tipo e la presenza di numerosi animali morti in evidente fase di decomposizione che emanano un odore nauseabondo creando un pericolo per la salute pubblica in quanto nella spiaggia transitano numerose persone.

Alla sua affermazione “sa come sono ridotte le nostre casse, se puliamo le spiagge, domani, con un’altra mareggiata, siamo come oggi, conviene aspettare il “23 dicembre”, le rispondo che lei e la sua maggioranza del M5S, state governando Ardea da oltre tre anni e tutti i soldi delle tasse che pagano i cittadini dovete impiegarli per le opere e servizi necessari e non accetto minimamente la sua scusa di non pulire la spiaggia perché fra qualche giorno si sporca di nuovo ed aspettare il 23 dicembre! Allora secondo lei, non si devono tappare le buche perché fra qualche giorno si ricreano? Non si devono raccogliere la spazzatura perché fra qualche giorno si ricrea, ect, ect: E poi aspettare il 23! Perché? Sindaco , davvero lei pensa che dal 23 dicembre non ci saranno più mareggiate? E secondo lei, sindaco nella giornata del 23 dicembre lei riesce a far pulire bonificare oltre nove chilometri di costa del nostro comune?”