Caos ad Ardea, la scuola elementare di via Varese senza corrente elettrica

Ardea – Questa mattina l’amara sorpresa dei genitori e bambini che dopo che sono entrati a scuola o essere stati lasciati dai genitori, sono dovuti uscire in quanto non c’era la corrente elettrica che serve per far funzionare termosifoni e illuminazione.

Molti genitori, che erano già arrivati a casa, sono stati costretti a tornare per prendere i bambini; altri invece, i più grandicelli sono e ne sarebbero ritornati a piedi altri sono rimasti in aula: una totale confusione. Del fatto sono stati avvertiti anche i carabinieri competenti per zona.

Sembrerebbe – ma è da confermare – che nessuno sia uscito fuori, bidelli o preside, ad avvisare di non far scendere i bambini. Sul piede di guerra il consiglio d’istituto.