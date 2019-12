Cerveteri, cassonetto vuoto e vestiti buttati in strada. Gubetti: “Dov’è il senso civico?”

Cerveteri – “Senso civico, questo sconosciuto!”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali nel commentare alcune immagini di degrado urbano giunte da alcune zone del territorio caerite. Nel dettaglio, si è soffermata su un caso accaduto a Via Fregene, nei pressi del cassonetto di raccolta di indumenti e biancheria. La scena, sempre la stessa: contenitore vuoto e abiti sparsi in terra.

“A quanto pare per alcuni i ripetuti appelli e le campagne di sensibilizzazione che vengono fatte non sono servite, e probabilmente i concetti di rispetto e amore per la propria città sono molto lontani dal proprio stile di vita – ha commentato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – è curioso, oltre che davvero inaccettabile, vedere ancora certe immagini nelle nostre strade. Basti pensare che una ricerca ISTAT del marzo di quest’anno dice che il 70,6% della popolazione considera l’abbandono dei rifiuti in strada un comportamento gravissimo. Sorge spontaneo domandarsi allora: come è possibile che per il restante 30% lo scempio che siamo costretti a vedere sia tollerabile?”.

“Con l’occasione – prosegue l’Assessora Gubetti – ci tengo però a fare anche un ringraziamento. Un ringraziamento a tutti quei cittadini, fortunatamente in maggioranza, che ogni giorno con grande rispetto e senso civico svolgono in maniera inappuntabile la raccolta differenziata e con altrettanta dedizione rispettano il nostro territorio. L’auspicio, sempre più forte, è che davvero tutti, possano prendere esempio da questi cittadini e così poter lavorare insieme, in maniera congiunta, Istituzioni e Cittadini, per una Cerveteri davvero pulita e con maggiore decoro”.

(Il Faro online)