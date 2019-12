Cerveteri, in Piazza Risorgimento la mostra di pittura e scultura “Animali Fantastici”

Cerveteri – Arte e scienza si uniscono. Merito di Graziano Ottaviani, artista naturalista, e Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri nonché Divulgatrice Scientifica dell’Associazione Nautilus Discovery.

La balconata di Piazza Risorgimento, nel cuore del Centro Storico di Cerveteri è infatti pronta ad ospitare la mostra di pittura e scultura naturalistica “Animali Fantastici”, una accurata esposizione accompagnata da un approfondimento didattico che condurrà il pubblico alla scoperta delle specie animali più rare, a tratti misteriose o estinte.

L’iniziativa si inserisce nella ricca offerta culturale e formativa che la Delegata Baiocchi sta portando avanti sempre a titolo gratuito all’interno dei locali del Comune di Cerveteri e che dall’inizio del 2019 la sta vedendo promotrice e organizzatrice di laboratori e corsi formativi di divulgazione scientifica per bambini.

L’appuntamento è da venerdì 6 fino a domenica 8 dicembre. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

“Graziano Ottaviani è da sempre una figura fondamentale per gli appuntamenti di divulgazione scientifica che dal mese di gennaio sto organizzando nei locali del Comune di Cerveteri – ha dichiarato la Delegata Pamela Baiocchi – la mostra che proponiamo nella Balconata di Piazza Risorgimento è un vero e proprio viaggio nel mondo degli animali. Con le opere di Graziano, uniremo l’arte alla conoscenza di animali fantastici, che probabilmente, se non quasi certamente, abbiamo avuto modo di vedere solamente nei film in TV: dalle chimere agli squali, fino ai dinosauri, estinti da millenni ma che nascondono ancora oggi un fascino ed una storia immensa”.

“Trasformeremo nei giorni della mostra i locali di Piazza Risorgimento in una vera e propria finestra sul mondo della scienza, della natura, della storia degli animali – ha aggiunto la Delegata Pamela Baiocchi – ovviamente l’iniziativa è come sempre ad ingresso gratuito ed auspico sin da ora che possa riscontrare ampio successo e partecipazione da parte delle famiglie della nostra città, già sempre estremamente attente ed interessate agli incontri di divulgazione scientifica che vengono proposti con una frequenza sempre maggiore”.

Oltre alle normali visite è possibile prenotare delle vere e proprie lezioni per gruppi di bambini ed ovviamente adulti. Per ogni informazione, contattare la Delegata Pamela Baiocchi al numero 3701291611.

(Il Faro online)