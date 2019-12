Sabaudia, al via il secondo screening per la prevenzione dei tumori dell’orecchio

Sabaudia – Al via le iscrizioni per il secondo screening promosso dall’Amministrazione comunale. Dopo l’appuntamento di novembre legato alle patologie del piede, il mese di dicembre è dedicato all’udito e alla prevenzione delle patologie dell’orecchio.

I pazienti verranno sottoposti ad esame audiometrico e ad opportuna visita specialistica per la prevenzione dei tumori dell’orecchio. Le visite verranno effettuate presso i locali di via Conte Verde messi a disposizione dalla Asl, il 13 e 14 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 18; domenica 15 dicembre, invece, si rispetterà l’orario antimeridiano, dalle ore 9.30 alle ore 13. È necessaria la prenotazione al numero 0773-514223 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

“Ringraziamo la dottoressa Giovanna Volpicelli, i suoi colleghi e collaboratori dello Studio Audiologico Il Tuo Udito per la disponibilità concessa – commentano Daniela Iozzino e Luca Danesin, rispettivamente delegato del Sindaco per gli screening e delegato comunale alla Sanità – L’udito è uno dei più importanti organi sensoriali ma anche tra i più delicati, le cui patologie sono spesso associate a sintomi silenti o che spesso tendiamo a banalizzare. È importante sottoporsi a visite specialistiche, non soltanto in età avanzata, al fine di scongiurare l’insorgere di malattie croniche. È bene ricordare che l’udito non solo ci consente di elaborare suoni e rumori, ossia di udire, ma è responsabile anche del senso dell’equilibrio”.

(Il Faro online)